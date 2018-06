Nice acquisisce ACM per 11,9 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Nice, gruppo di riferimento internazionale nell’Home & Building Automation e Home Security, acquisisce ACM, azienda romana operante nel settore dell’automazione per serrande, tapparelle e tende da sole. ACM è azienda leader nel settore con fatturato di circa 17 milioni di euro nel 2017, generato prevalentemente all’estero, in oltre 40 paesi del mondo.

In base agli accordi raggiunti, l’acquisto del 100% di ACM si perfezionerà a seguito dell’avverarsi di alcune condizioni contrattuali da completarsi nelle prossime settimane ed il conseguente pagamento, da parte del Gruppo Nice, di un importo per complessivi di 11,9 milioni di euro da corrispondersi in varie tranches. L’acquisto sarà finanziato attraverso mezzi propri e linee di credito già a disposizione del Gruppo.