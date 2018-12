NhIndustries: Airbus e Leonardo, commessa in Spagna da 1,38 mld

editato in: da

(Teleborsa) – Fornitura di 23 elicotteri Nh90 al Governo spagnolo. Una commessa da 1,38 miliardi di euro. L’ha ottenuta il Consorzio NhIndustries (Azienda aeronautica multinazionale specializzata nella produzione di elicotteri fondata nel 1992) e l’accordo è la conseguenza delle intenzioni già annunciate da Madrid in relazione a un investimento appunto per l’acquisto di 23 elicotteri tattici: 10 per l’Esercito, 6 per l’Aeronautica e 7 per la Marina

Continua così a “volare alto” il Consorzio, partecipato da Airbus Helicopter (62,5%), Leonardo (32%) e Fokker (5,5%), che nel 2018 aveva già chiuso un’altra commessa per la fornitura al Qatar di 28 elicotteri.