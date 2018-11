N’Golo Kanté il calciatore che rifiuta i paradisi fiscali: “voglio lo stipendio normale”

editato in: da

Lo sappiamo ormai: il calcio muove cifre di denaro quasi impossibili da quantificare. Per questo quello che emerge sui contratti firmati recentemente dai calciatori ha quasi dell’incredibile.

Il noto giocatore N’Golo Kantè ha fatto sentire a gran voce il suo cambio di posizione, evitando così il pericolo di incorrere in guai finanziari molto seri. Il centrocampista del Chelsea sembra aver ripensato giusto in tempo all’idea di investire off-shore sull’isola di Jersey, rinunciando quindi al cosiddetto paradiso fiscale, che comunque oggettivamente non sarebbe stata una trovata grandiosa, anzi molto rischiosa.

Lo stipendio di Kantè è di circa di 5 milioni di euro e la società, prima che il campione arrivasse in casa, aveva accettato di riceverne in parte sotto forma di diritti d’immagine. Nonostante la squadra abbia fatto pressione e insistito parecchio per far accettare queste condizioni contrattuali al centrocampista, lui si è opposto. Ovviamente l’intento del club era quello di diminuire i costi e quindi pagare meno tasse sul calciatore, risparmiando circa il 20%, che in questo caso corrisponde alla modica cifra di un milione di euro.

Kantè, nonostante non sembrava opporsi alla proposta iniziale, una volta atterrato in terra inglese si è rifiutato di firmare a queste condizioni e quindi non è stato possibile formalizzare la transazione. La domanda sorge spontanea, se all’inizio il noto centrocampista sembrava consenziente, senza neanche farsi troppe domande, cosa gli ha fatto cambiare idea? Probabilmente la quantità di indagini a carico di colleghi inerenti a fondi fiscali in nero, che ha destato preoccupazione nel calciatore che ha quindi deciso di non correre nemmeno lontanamente questo rischio, rifiutando totalmente la proposta. Questo significa che Kantè avrà uno stipendio “normale”.

Tra l’altro la legge francese, quella del Paese dove giocava il centrocampista e con cui ha vinto il mondiale, ha scelto proprio Londra spinto anche dai suoi agenti, e il motivo è sempre e ovviamente economico. Infatti in Francia la percentuale del procuratore arriva al massimo al 10%, mentre in Inghilterra l’assistente di Kantè è arrivato a percepire un buon 30% sulla vendita, si parla di cifre che sfiorano i 40 milioni di euro.

Quindi in tutto quel che sta succedendo nel mondo del calcio, nelle magagne e nei casi in cui le regole non vengono rispettate, che man mano vengono scoperti, c’è anche qualcuno che ragiona e evita di finire nel turbinio delle indagini fiscali, e questo è proprio un Campione del Mondo, N’Golo Kantè.