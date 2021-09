NextGenerationEU, raccolti 9 miliardi di euro in quarta emissione bond

editato in: da

(Teleborsa) – La Commissione europea ha raccolto oggi altri 9 miliardi di euro attraverso la quarta emissione di obbligazioni per il finanziamento del programma NextGenerationEU. L’obbligazione – a 7 anni con scadenza il 4 ottobre 2028 – ha ricevuto una domanda superiore di 11 volte all’offerta (circa 103 miliardi di euro). “La forte domanda conferma il perdurante interesse da parte degli investitori per i titoli UE”, sottolinea l’esecutivo UE, fatto che ha permesso “di collocare le obbligazioni a condizioni di prezzo molto favorevoli, pienamente in linea con la notevole performance del programma NextGenerationEU finora”.

“Con la quarta transazione nell’ambito di NextGenerationEU, abbiamo costruito sul successo degli accordi iniziali – ha commentato Johannes Hahn, Commissario europeo per la programmazione finanziaria ed il bilancio – Questa transazione consente alla Commissione di mantenere un flusso costante di finanziamenti ai nostri Stati membri, per sostenere la ripresa e aiutare a ricostruire un’Europa più verde, più digitale e più resiliente”.



Si tratta della quarta operazione all’interno del programma NextGenerationEU, dopo il bond decennale da 20 miliardi di euro emesso il 15 giugno 2021, l’operazione in doppia tranche da 15 miliardi di euro del 29 giugno 2021 (che consisteva in un prestito obbligazionario a 5 anni da 9 miliardi di euro e un prestito a 30 anni da 6 miliardi di euro) e il prestito a 20 anni da 10 miliardi di euro emesso il 13 luglio 2021.

A seguito dell’operazione odierna, la Commissione ha finora raccolto 54 miliardi di euro nell’ambito di NextGenerationEU. Nel corso del 2021, l’esecutivo UE prevede di raccogliere circa 80 miliardi di euro in obbligazioni, da integrare con EU-Bills a breve termine. Come annunciato all’inizio di questo mese, la Commissione terrà altre due operazioni sindacate entro la fine dell’anno, a ottobre e novembre. I joint lead managers della transazione odierna sono stati Goldman Sachs Bank Europe, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Morgan Stanley Europe, NatWest Markets e Société Générale.