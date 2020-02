Nexi vola anche per effetto del giudizio di Citigroup

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima performance per Nexi, che scambia in rialzo del 4,01%, mettendosi in luce nel paniere delle Blue Chips. A sostenere il titolo, che oggi ha raggiunto nuovi massimi storici a 16,09 euro, contribuiscono il tono dei finanziari in genere ed il giudizio di Citigoup, che ha rivisto il Target price al rialzo a 20 da 13,7 euro con conferma di raccomandazione Buy.

L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nexi più pronunciata rispetto all’andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

Allo stato attuale lo scenario di breve di Nexi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 16,27 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 15,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 17,13.