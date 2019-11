Nexi spicca il volo su trattative con Intesa

editato in: da

(Teleborsa) – Grande giornata per Nexi, regina del FTSE MIB con una performance di +4,91%. L’inizio di giornata è stato decisamente buono per il titolo, che ha segnato un primo prezzo a 9,5 Euro, attestandosi sopra i picchi del 19 novembre, per proseguire in ascesa nel corso della sessione e terminare in volata a 9,83, prossimo al valore più alto della seduta.

A sostenere i corsi azionari la parziale conferma dei rumors di mercato da parte di Intesa Sanpaolo circa l’esistenza di “contatti preliminari” con Nexi per “esaminare eventuali operazioni finalizzate al rafforzamento della partnership commerciale”. Le indiscrezioni di stampa parlavano anche di un ingresso della banca nell’azionariato con una quota del 30-40% in cambio del conferimento della propria divisione acquiring. Intesa ha però escluso la possibilità di OPA.

Tornando alla performance del titolo, a livello comparativo su base settimanale, il trend di Nexi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso Nexi rispetto all’indice.

Il quadro tecnico di breve periodo di Nexi mostra un’accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 10,01. Rischio di discesa fino a 9,46 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un’estensione della trendline rialzista verso quota 10,56.

I volumi giornalieri pari a 7.423.804 risultano essere superiori alla media mobile dei volumi ad un mese fissata a 1.488.099, denotando un forte interesse su Nexi da parte del mercato. Lo scostamento tra prezzi contenuto, con la volatilità giornaliera che assume un valore pari a 1,023, sta ad indicare un investimento maggiormente indicato a soggetti avversi al rischio.