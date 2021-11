Nexi spicca il volo con risultati 9 mesi e guidance

(Teleborsa) – Importante rialzo per Nexi, che mostra crescita del 3,95%in Borsa, collocandosi fra i migliori titoli dle paniere FTSE MIVB per la giornata odierna. A sostenere i corsi hanno contribuito i brillanti risultati dei 9 mesi che evidenziano ricavi consolidati (Nexi+Nets) pari a 1.638,4 milioni di euro, in crescita del 9,6%, ed un EBITDA consolidato pari a 762,9 milioni, in aumento del 12,3%.

Confermata l’Ambition 2021 consolidata della business combination Nexi+Nets, che vede una crescita prevista dei ricavi di circa il 10% a/a e una crescita prevista dell’EBITDA tra +11% e +13% a/a.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione al gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali rispetto all’indice di riferimento.

Analizzando lo scenario di Nexi si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 14,64 Euro. Prima resistenza a 15,68. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 14,01.