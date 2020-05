Nexi sigla partnership strategica con Net Insurance

editato in: da

(Teleborsa) – Nexi, leader nei pagamenti digitali in Italia, sigla un accordo con Net Insurance che diventa così il partner assicurativo in Nexi Open, l’ecosistema di servizi in ambito open banking lanciato da Nexi a metà aprile.

Grazie all’accordo, Nexi metterà i servizi innovativi di Net Insurance a disposizione delle proprie banche partner, che potranno così offrire ai propri clienti delle coperture assicurative mirate, attivabili in real time e in modo completamente digitale.

I clienti delle banche che aderiscono a Nexi Open, quando effettuano un acquisto con strumenti di pagamento digitale, da oggi possono attivare istantaneamente una copertura assicurativa temporanea, calibrata sulle proprie esigenze e relativa al prodotto o servizio acquistato: attività sportive, viaggi, mobilità, bagagli e molto altro. Net Insurance mette a disposizione anche polizze individuali per la clientela operante nel commercio, nei servizi, nel turismo.