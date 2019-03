Nexi, range prezzo indicato fra 8,5 e 10,35 euro

editato in: da

(Teleborsa) – Nexi, la nuova matricola di Borsa specializzata in sistemi di pagamento e carte di credito, ha annunciato il range indicativo di prezzo per l’IPO che la poterà a varcare la soglia di Palazzo Mezzanotte.

La forchetta indicativa di prezzo è compresa fra 8,50 e 10,35 euro per azione, che valorizza Nexi in un intervallo di 7,1-8,1 miliardi di euro. Un enterprise value più o meno in linea agli 8 miliardi indicati dagli advisor.

L’IPO di Nexi a questo valore sarebbe la seconda più grande dal 2017.