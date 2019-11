Nexi, Intesa Sanpaolo: contatti preliminari per partnership

editato in: da

(Teleborsa) – “Sono stati avviati contatti preliminari tra la banca e Nexi volti ad esaminare eventuali operazioni finalizzate al rafforzamento della

partnership commerciale già in essere tra le parti”. E’ quanto precisa Intesa Sanpaolo in merito alle indiscrezioni di stampa di oggi secondo cui il gruppo dei pagamenti digitali starebbe trattando con Intesa Sanpaolo l’ingresso della banca nell’azionariato con il 30-40% in cambio del conferimento della propria divisione acquiring, il servizio che consente agli esercenti di accettare i pagamenti dei clienti.

“Tali eventuali operazioni non configurerebbero per Intesa Sanpaolo obblighi di promozione di un’offerta pubblica di acquisto”, sottolinea il gruppo guidato da Carlo Messina.

(Foto: © Roman Babakin/123RF)