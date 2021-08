Nexi, intesa con Alpha bank per servizi di pagamento in Grecia

editato in: da

(Teleborsa) – Il gruppo bancario greco Alpha Bank e Nexi hanno avviato una partnership strategica con la sottoscrizione di un memorandum of understanding relativo allo spin-off del ramo merchant acquiring di Alpha Bank in una società di nuova costituzione nella quale Nexi acquisterà una partecipazione del 51% del capitale sociale per un esborso di cassa di 157 milioni, che riflette un Enterprise Value (EV) di Euro 307 milioni (per il 100% dell’EV del ramo merchant acquiring di Alpha Bank), più un earn-out fino a 30,6 milioni (corrispondente ad un ammontare complessivo massimo di Euro 60 milioni per il 100% dell’EV), subordinato al raggiungimento di predeterminati obiettivi finanziari entro i primi quattro anni di operatività.

Il memorandum prevede inoltre la sottoscrizione di un accordo di distribuzione di lungo termine, attraverso il quale la avrà accesso alla rete di Alpha Bank per la promozione e distribuzione dei servizi di accettazione dei pagamenti a clienti (sia grandi aziende che PMI) di Alpha Bank in Grecia.

Alpha Bank e Nexi lavoreranno per attuare gli accordi sanciti nel MoU attraverso la stesura di una serie di accordi contrattuali definitivi, da negoziare e finalizzare nei prossimi mesi, e comprensivi di un accordo commerciale di lungo termine finalizzato a stabilire una partnership strategica, grazie alla quale Alpha Bank, attraverso la sua rete capillare di oltre 300 filiali distribuite in tutta la Grecia, promuoverà e distribuirà ai propri clienti le soluzioni tecnologiche e innovative sviluppate da Nexi.