Nexi integra la piattaforma bonifici istantanei con Tips

editato in: da

(Teleborsa) – Nexi, azienda italiana che offre servizi e infrastrutture per il pagamento digitale per banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione, integra per la prima volta in Italia il bonifico istantaneo sulla propria piattaforma con Tips. Il Target Instant Payment Settlement, abbreviato Tips, è il nuovo servizio paneuropeo di regolamento per gli instant payments gestito dalla BCE per l’eurozona.

La soluzione di Nexi è stata la prima in Italia ad effettuare scambi in produzione sui bonifici istantanei già a fine 2017 insieme a Creval; partita recentemente con Ubi e a breve attiverà anche Mps e Cedacri. L’integrazione di Tips, da oggi in produzione, permetterà alle banche che scelgono la piattaforma di instant payments di Nexi di connettersi con impatto zero agli istituti di credito dei 34 Paesi dell’area SEPA (Single Euro Payments Area) e, quindi, di offrire ai propri clienti l’opportunità di scambiare bonifici istantanei con le banche europee, attraverso la nuova soluzione di Sistema.

L’integrazione, sottolinea Nexi, può dare un’ulteriore spinta al mercato degli instant payments che, nel nostro Paese, si stima possa raggiungere nel primo semestre del 2020 l’80% delle banche.