Nexi in Borsa ad aprile: presentata domanda ammissione

(Teleborsa) – Nexi è sempre più vicina all’ingresso a palazzo Mezzanotte. La società specializzata in sistemi di pagamento ha presentato formalmente la domanda di ammissione, che la porterà a quotare le azioni ordinarie sul MTA presumibilmente ad aprile 2019.

Lo sbarco in Borsa sarà garantito da un collocamento riservato a investitori qualificati in Italia ed istituzionali all’estero. L’offerta che ha un valore di 600-700 milioni di euro prevede il collocamento di nuove azioni ordinarie, rivenienti da aumento di capitale, ed azioni esistenti, in un quantitativo più che adeguato a garantire il flottante minimo previsto dal regolamento di borsa.

Non sono ancora noti i dettagli dell’offerta, che verranno annunciati in corrispondenza della stessa, ma è prevista per l’offerta la concessione di una opzione greenshoe.

I proventi derivanti dall’aumento di capitale saranno impiegati per ridurre l’indebitamento che dovrebbe raggiungere a fine del 2019 un rapporto tra indebitamento finanziario netto ed EBITDA Normalizzato compreso tra 3 e 3,5 volte. A questo proposito Nexi sta anche negoziando un nuovo contratto di finanziamento, con l’intento di rinegoziare a condizioni migliori parte dell’indebitamento complessivo.