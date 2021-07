Nexi, emesse 5.731.575 azioni a titolo di earn-out

editato in: da

(Teleborsa) – Nexi, società attiva nella gestione dei pagamenti e quotata sull’MTA di Borsa Italiana, ha reso noto che sono state emesse a titolo di earn-out complessive 5.731.575 azioni ordinarie Nexi a favore degli ex-azionisti di Nets Topco 2 S.à r.l., in ottemperanza a quanto previsto dal progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione di Nets in Nexi.

Le Azioni Earn-out Centurion hanno le medesime caratteristiche delle azioni Nexi già in circolazione e, al pari di queste, sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. Il capitale sociale di Nexi è rimasto invariato.