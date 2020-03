Nexi: conferma risultati preliminari 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Nexi ha approvato il bilancio 2019 confermando i risultati preliminari che hanno visto l’esercizio chiudersi con un utile di 222,7 milioni di euro, in crescita del 18,7% sul 2018.

Secondo quanto si apprende dalla nota diffusa dalla società, il CdA, ha deciso di non proporre all’assemblea, che si riunirà il 5 maggio, la distribuzione della cedola “coerentemente con la politica dei dividendi indicata in sede di quotazione e con gli investimenti, record in Europa, in tecnologia e competenze effettuati dall’azienda nel corso dell’anno”.