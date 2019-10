NEXI annuncia il prezzo dei Senior Notes a 825 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Nexi S.p.A. ha annunciato oggi il prezzo del collocamento dei prestiti obbligazionari ‘Senior Notes’ di importo pari a 825 milioni di euro con scadenza 2024. Le Notes hanno scadenza al 31 ottobre 2024, sono state collocate al loro valore nominale e hanno cedola semestrale a tasso fisso dell’1,75%. L’emissione delle Notes, che non saranno garantite, ha permesso di estendere la data di scadenza del debito del Gruppo riducendone in aggiunta significativamente il costo medio grazie alla cedola piú bassa per un prestito obbligazionario mai emesso dal Gruppo.

L’emissione delle Notes è prevista per il 21 ottobre 2019 ed è soggetta alle consuete condizioni sospensive all’emissione.