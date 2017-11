News Corp: torna in utile nel trimestre, ricavi +5%

(Teleborsa) – Positiva la trimestrale di News Corp che chiude il primo trimestre fiscsale con un ritorno in utile per 68 milioni di dollari contro la perdita di 15 milioni riportata nello stesso periodo di un anno fa.

Gli utili per azione sono stati pari a 12 centesimi di dollaro rispetto al rosso di 3 centesimi per azione dell’anno precedente. Al netto di voci straordinarie, gli utili per azione sono passati a 7 centesimi rispetto a una perdita di 1 centesimo e contro un risultato netto positivo di 1 centesimo indicato dal consensus.

Nei primi tre mesi fiscali del 2018, chiusi al 30 settembre, il gruppo editoriale che pubblica Wall Street Journal e The Sun, i ricavi, sono saliti del 5% a 2,06 miliardi di dollari rispetto a 1,97 miliardi dell’anno fiscale precedente, battendo le stime ferme a 1,98 miliardi.