Newlat, risultati positivi per primi nove mesi del 2019

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Newlat , sotto la presidenza di Angelo Mastrolia, ha esaminato e ha approvato in data odierna il Resoconto Intermedio di gestione della Società al 30 settembre 2019.

Per questa i primi nove mesi 2019 hanno confermano un andamento positivo dei principali dati economico-finanziari contabili aggregati. Nel dettaglio i ricavi consolidati si sono attestati a 222,6 milioni di euro nel periodo analizzato dell’esercizio corrente, in crescita del 4,2% rispetto allo stesso arco temporale del 2018. In particolare, la business unit Dairy products ha registrato una crescita del 10%, confermando il forte trend positivo dei precedenti esercizi. Il canale Food service ha registrato una crescita del 26,1%.

L’EBITDA della Società nei primi nove mesi del 2019 è pari a 18,7 milioni, mostrando un incremento dell’11,7% rispetto al periodo di confronto.

Il risultato netto si è palesato a 5,3 milioni, anch’esso in miglioramento rispetto ai 4,3 milioni dei primi nove mesi del precedente esercizio.

Infine segno più anche per la posizione finanziaria netta che registra un rialzo pari a 3,5 milioni di euro rispetto ai primi sei mesi dello stesso esercizio.

Il titolo a Piazza Affari ha chiuso la sessione con un +2,0%

