Newlat Food prosegue piano espansione: due possibili acquisizioni

(Teleborsa) – Newlat Food, a circa tre mesi dalla quotazione, annuncia che sta proseguendo nel piano di sviluppo per linee esterne e ha avviato i primi dialoghi con gli azionisti di due possibili target, al fine di poter annunciare la prima acquisizione nei prossimi mesi. Il primo target opera in Germania nel segmento Health & Wellness con un fatturato di circa 200 milioni di Euro mentre il secondo target opera in Italia nel settore Milk & Dairy e Healthy con un fatturato di circa 180 milioni di Euro.

La società ha anche rafforzato il management, coinvolgendo nel progetto di sviluppo due professionisti di comprovata esperienza, per supportare le scelte di investimento, analizzando tutte le implicazioni che le future acquisizioni potranno richiedere, sia sotto il profilo della creazione di valore per gli azionisti di Newlat, sia sotto il profilo dell analisi delle sinergie operative

Fra dicembre e gennaio – fa sapere la società – si sono conclusi positivamente tre audit, presso l’impianto di Ozzaro Taro in provincia di Parma, effettuati da tre multinazionali operanti nel settore Baby Food, passaggi tecnici per la sottoscrizione di partnership industriali finalizzate alla fornitura di latte in polvere a base di riso, che la società prevede di perfezionare entro i prossimi 30-60 giorni.