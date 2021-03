Newlat Food, CdA approva bilancio. Obiettivo nuove acquisizioni

editato in: da

(Teleborsa) – Newlat Food, azienda agroalimentare quotata alla Borsa di Milano, ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 516,9 milioni di euro, in crescita del 3,2% rispetto al 2019, a parità di perimetro di consolidamento. L’EBITDA consolidato proforma è risultato pari a 49,6 milioni di euro (35 milioni nell’esercizio precedente).

Il risultato netto consolidato è stato di 38,6 milioni di euro rispetto a 7,2 milioni nel 2019 (al netto del provento da business combination ed oneri non ricorrenti, il risultato netto normalizzato è pari ad 15,6 milioni, sottolinea la società). La posizione finanziaria netta, inclusi gli effetti di IFRS 16, è positiva per 5,2 milioni di euro(esclusi positiva per 24,2 milioni).

“L’esercizio appena concluso ha significato l’anno di un’importante acquisizione (Centrale del Latte d’Italia, ndr) che ci ha consentito di raggiungere il primo mezzo miliardo di euro di fatturato, obiettivo non scontato in considerazione delle difficoltà con cui si è operato durante la pandemia”, ha commentato il presidente Angelo Mastrolia.

Il consiglio di amministrazione ha proposto di destinare l’utile netto d’esercizio pari 7.254.348 di euro per il 5% a riserva legale e per il 95% a riserva straordinaria. Nel 2021 la società “continuerà a mantenere un grande focus sulla crescita per linee esterne, potendo contare su una liquidità di circa 300 milioni”, viene sottolineato, e “il fatturato organico è atteso crescere su livelli low-single digit con un ulteriore miglioramento della marginalità”.

