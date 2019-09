New York resta al palo

editato in: da

(Teleborsa) –

Opening Bell in sostanziale parità per Wall Street che attende alla finestra le dichiarazioni del Fomc previste per la prossima settimana.

Il Dow Jones si attesta a 26.930,7 punti e sulla stessa linea rimane ai nastri di partenza lo S&P-500, che si posiziona a 2.980,69 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sotto la parità il Nasdaq 100, che mostra un calo dello 0,23%; consolida i livelli della vigilia lo S&P 100 (+0,03%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+1,29%), beni industriali (+1,00%) e materiali (+0,98%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori beni di consumo per l’ufficio (-0,61%) e informatica (-0,49%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Cisco Systems (+1,12%), Pfizer (+0,99%), Exxon Mobil (+0,94%) e Apple (+0,79%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su American Express, che ottiene -2,20%.

Vendite a piene mani su Merck & Co, che soffre un decremento del 2,13%.

Tentenna Intel, che cede lo 0,68%.

Sostanzialmente debole Coca Cola, che registra una flessione dello 0,61%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Micron Technology (+1,90%), Western Digital (+1,80%), Biomarin Pharmaceutical (+1,43%) e United Airlines Holdings (+1,31%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Biogen, che ottiene -1,28%.

Scivola Hunt(J.B.)Transport Serv, con un netto svantaggio dell’1,25%.

In rosso Check Point Software Technologies, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,12%.

Si muove sotto la parità Automatic Data Processing, evidenziando un decremento dello 0,95%.