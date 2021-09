New York incontenibile

(Teleborsa) – Scambi in forte rialzo per la Borsa USA, con il Dow Jones, che sta mettendo a segno un guadagno dell’1,69%; sulla stessa linea, performance positiva per l’S&P-500, che continua la giornata in aumento dell’1,46% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Sale il Nasdaq 100 (+1,02%); sulla stessa linea, positivo l’S&P 100 (+1,33%).

Le azioni statunitensi sono quindi in rialzo per il secondo giorno consecutivo, sia perché i timori per una crisi nel mercato immobiliare cinese si sono leggermente attenuati sia perché la Federal Reserve non ha ancora comunicato con esattezza l’inizio del tapering.

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti energia (+3,57%), finanziario (+2,80%) e beni industriali (+1,95%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Salesforce.Com (+6,60%), JP Morgan (+3,56%), American Express (+3,29%) e DOW (+3,05%).

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Tripadvisor (+5,23%), Marriott International (+3,76%), Moderna (+3,73%) e Liberty Global (+3,72%).