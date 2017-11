Neuberger Berman acquisisce quote del Fondo Italiano d’Investimento

(Teleborsa) – I fondi gestiti da Neuberger Berman, tra i quali NB Secondary Opportunities Fund IV LP, annunciano l’acquisizione di tutte le quote del Fondo Italiano di Investimento (FII), da Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Monte dei Paschi di Siena, Nexi, Banco BPM, Banco Popolare dell’Emilia Romagna, Credito Valtellinese, Banca Popolare di Cividale e UBI Banca.

Il portafoglio di FII include partecipazioni di minoranza in 21 aziende con un fatturato aggregato ed EBITDA complessivo pari rispettivamente a circa 2,3 miliardi e 282 milioni di euro. La gestione del portafoglio verrà affidata ad un team di 9 professionisti provenienti da Fondo Italiano d’Investimento SGR. Il team manterrà la stessa filosofia di investimento adottata fino ad oggi, focalizzata sulla creazione di valore a lungo termine, in partnership con imprenditori leader nei loro settori che intendono promuovere progetti di sviluppo.

Anthony Tutrone, Managing Director e Responsabile di NB Alternatives a livello globale, ha commentato: “Siamo davvero contenti che alcuni componenti del team del Fondo Italiano entrino a far parte della nostra attività dedicata agli investimenti di private equity in Italia. Il nostro focus è stringere partnership con aziende di media dimensione. Riteniamo che in Italia ci siano degli imprenditori davvero forti, leader nei loro settori che, grazie all’accesso al nostro network globale e al nostro capitale, possono avviare con successo un percorso di internazionalizzazione e accelerare i loro piani di crescita”.