Netweek, sottoscritta da Atlas seconda tranche prestito convertibile

(Teleborsa) – Netweek comunica che in data 2 gennaio 2020 è stata sottoscritta da Atlas Special Opportunities la seconda tranche (400 mila euro) del Prestito Obbligazionario Convertendo di massimi 2,8 milioni euro, come previsto dagli accordi siglati in data 27 settembre 2019.

L’emissione della seconda delle sette tranches previste dall’accordo sottoscritto, ha determinato la sottoscrizione di 40 obbligazioni dal valore unitario di 10 mila euro, in ragione di un prezzo di emissione pari al 98% del valore nominale e remunerate al tasso di interesse del 2% annuo. Le obbligazioni potranno essere convertite entro i prossimi 24 mesi in azioni Netweek di nuova emissione.

Contestualmente, in aderenza agli accordi intercorsi con il sottoscrittore, il socio di riferimento D.Holding ha provveduto ad emettere a favore di Atlas Special Opportunities 720.274 Warrants, che le daranno la possibilità di convertire un pari numero di azioni Netweek ad un prezzo di conversione di 0,2166 euro, riconoscendo dunque un premio del 30% sulla quotazione media degli ultimi 30 giorni di Borsa aperta.