Netweek sigla accordo con Portobello per spazi pubblicitari

(Teleborsa) – Netweek ha raggiunto un accordo commerciale con la società Portobello, specializzata nella distribuzione di servizi media anche attraverso attività di barter.

In base all’accordo, Portobello acquisterà spazi pubblicitari su media cartacei e digitali del circuito NETWEEK e di altre testate gestite dalla sua concessionaria Publi(IN), per un controvalore nominale non inferiore ad 2 milioni di euro entro i prossimi 24 mesi.

Grazie a questo accordo commerciale, che nasce a valle di una partnership strategica stretta tra le rispettive compagini societarie, NETWEEK ritiene di proseguire speditamente nel consolidamento delle proprie competenze di raccolta pubblicitaria ed ampliamento della propria base clienti.