Netflix vola in borsa dopo boom abbonati e possibile piano di buyback

editato in: da

(Teleborsa) – Netflix spicca il volo in borsa, attestandosi a 571,5, con un aumento del 13,90%. Ciò è merito della trimestrale del colosso dei video on-demand: gli abbonati sono lievitati di 8,5 milioni nel quarto trimestre 2020, oltre i 6,4 milioni stimati, arrivando ad un totale di 203,7 milioni.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 580,6 e successiva a quota 601,5. Supporto a 559,7.

I mercato ha anche apprezzato il fatto che la società non avrà più bisogno di raccogliere fondi tramite l’emissione di debito per finanziare le operazioni giornaliere e che non esclude un piano di buyback per distribuire fondi ai suoi azionisti.

“Continueremo a investire in modo aggressivo nelle opportunità di crescita che vediamo e che verranno sempre prima” – ha detto il CFO Spencer Neumann – Ma oltre a questo, se abbiamo denaro in eccesso, lo restituiremo agli azionisti attraverso un programma di riacquisto di azioni”.

Netflix ha avuto un flusso di cassa positivo negli ultimi tre trimestri, anche se la stessa società lo ha principalmente accreditato all’effetto del rinvio delle produzioni durante la pandemia. Il flusso di cassa per il quarto trimestre è stato negativo come previsto, a causa del riavvio delle produzioni in alcune regioni, ma meno del previsto. Il flusso di cassa per l’intero 2020 è stato positivo per 1,9 miliardi di dollari, rispetto ai -3,3 miliardi di dollari fatti registrare nel 2019.