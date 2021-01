Netflix, fatturato supera attese. Abbonati oltre i 200 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio a due velocità per Netflix che chiude il quarto trimestre del 2020 con un utile in calo del 7,6% a 542 milioni, pari a 1,19 dollari per azione contro gli 1,39 dollari stimati dal consensus. Il fatturato ha, invece, superato le aspettative attestandosi a 6,64 miliardi in rialzo del 21% rispetto ai 6,26 miliardi previsti dagli analisti.

Gli abbonati sono lievitati di 8,5 milioni oltre i 6,4 milioni stimati, arrivando ad un totale di 203,7 milioni. Nell’intero 2020 gli utenti abbonati sono cresciuti di 37 milioni.