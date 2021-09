Netflix entra nel mondo dei videogiochi. Il titolo festeggia

(Teleborsa) – Spicca il volo la compagnia attiva nel settore dei video on demand, che si attesta a 608,5, con un aumento del 4,22%. Netflix ha acquistato il creatore di videogiochi Night School Studio e ha lanciato cinque giochi per dispositivi mobile in alcuni mercati europei (tra cui l’Italia). Con questa decisione, la società statunitense intende diversificare le fonti di entrate, in un contesto di crescente concorrenza nel settore dello streaming.

“Come i nostri programmi e film, questi giochi saranno inclusi nell’abbonamento a Netflix, il tutto senza pubblicità e senza acquisti in-app“, ha affermato la società. Netflix aveva menzionato i suoi piani per entrare nel mondo dei videogiochi durante l’ultima nota trimestrale.

