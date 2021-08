Net Insurance, utile netto semestre in crescita a 7,2 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Net Insurance chiude il primo semestre con un utile netto di 7,2 milioni di euro, in larga crescita rispetto ai 2,6 milioni di euro al 30 giugno 2020.

Nel primo semestre, i premi lordi contabilizzati ammontano a 79,1 milioni di euro, in aumento del 45% rispetto al medesimo dato

dell’esercizio precedente. In particolare, nel comparto dei rami Danni, i premi sono risultati pari a 43,1 milioni di euro (+34,5%); mentre nel Vita si sono attestati a 36 milioni di euro (+59,9%).

Gli oneri netti relativi ai sinistri aumentano a 16,3 milioni di euro ma sono ampiamente in linea con le proiezioni di fine anno. Il margine della gestione caratteristica (risultato tecnico netto) è stato pari a 7,6 milioni di euro, rispetto ai 3,8 milioni di euro al 30 giugno 2020.

Il Patrimonio netto consolidato è pari a 85,3 milioni di euro (al 31 dicembre 2020 il patrimonio ammontava a 79,7 milioni di euro), con un aumento del 7%. In termini di solvibilità, il Gruppo esprime al 30 giugno un livello di Solvency II Ratio pari al 181,06%, pur risentendo della forte crescita del business. Il dato è più che in linea con le previsioni del Piano Industriale, dove era stimato attestarsi in area 165-175% alla fine dell’esercizio 2021.

(Foto: by rawpixel on Unsplash)