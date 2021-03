Net Insurance, First Capital sale al 5,14%

editato in: da

(Teleborsa) – First Capital è salito al 5,14% nel capitale ordinario di Net Insurance, compagnia assicurativa quotata su AIM Italia. First Capital detiene ora complessivamente 890.934 azioni ordinarie, sia in via diretta sia in via indiretta attraverso la controllata Value First SICAF.

Tra gli azionisti rilevanti di Net Insurance ci sono anche IBL Banca con il 19,85%, Unicredit con il 6,11%. Algebris UK con il 5,16%. L’11,86% sono azione proprie e il 51.87% è in mano al mercato/altri azionisti.

