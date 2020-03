Net insurance cede quota Dynamica Retail

editato in: da

(Teleborsa) – Net Insurance ha perfezionato la cessione di una partecipazione del 14,7% di Dynamica Retail, mediante una girata azionaria.

Il corrispettivo in contanti pagato, in un’unica soluzione, è stato pari ad 2,238 milioni di euro così come convenuto nell’Accordo Transattivo. L’operazione ha determinato una contenuta minusvalenza e generato un impatto positivo in termini di Solvency ratio.

Si rammenta, infine, che a seguito dell’operazione di cessione, la Compagnia detiene una residua quota partecipativa pari al 5,16% del capitale sociale di Dynamica Retail.

(Foto: by rawpixel on Unsplash)