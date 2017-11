Nestlé punta sugli alimenti per bambini. Al via riorganizzazione del business

(Teleborsa) – Procede il processo di riorganizzazione di Nestlé messo in atto dal nuovo Chief Executive Officer Mark Schneider.

Il colosso alimentare elvetico ha annunciato che a partire dal 1° gennaio del 2018 la divisione che si occupa di alimenti per l’infanzia, asset core del Gruppo – 150 anni fa nacque proprio come società di alimenti per neonati – sarà gestita a livello locale piuttosto che globale.

Per il CEO Schneider la “Infant nutrition” è una delle divisioni con maggiori opportunità di crescita.

La notizia non sembra aver smosso il titolo, che sta viaggiando poco sotto la parità alla Borsa di Zurigo.