Neos, a Malpensa il suo secondo Boeing 787-900 Dreamliner

(Teleborsa) – Con la consegna del secondo Boeing 787-900, Neos, compagnia del Gruppo Alpitour, arricchisce la propria flotta. Di un altro pezzo pregiato, è il caso di dire, in quanto il B787 sin dall’esordio conosciuto come Dreamliner è il prodotto più innovativo e di punta del gigante americano Boeing. E Neos, al momento, è l’unica compagnia aerea italiana a possederlo. Così, il secondo Boeing 787-900 con i colori di Neos è atterrato a Milano Malpensa dove è giunto in volo dall’ovest degli Stati Uniti, naturalmente non stop, dallo stabilimento di Everett, capoluogo della Contea di Snohomish, nello Stato di Washington, dove è stato assemblato. Un “gigante” per 359 passeggeri che sarà subito messo In servizio, come il “fratello” dallo scorso dicembre, sulle rotte di lungo raggio a disposizione prevalentemente di vacanzieri e turisti.

“E’ una grossa soddisfazione pensando allo sviluppo della compagnia – ha detto l’AD di Neos Carlo Stradiotti appena giunto a Malpensa col delivery flyght del secondo Dreamliner dell’aerolinea italiana – e a quello che stiamo facendo da sempre nell’interesse dei nostri clienti. Credo che oggi non ci sia niente al mondo di meglio di una macchina di questo tipo per raggiungere i punti che vogliamo nel mondo, ed essendo sempre punti di vacanza vogliamo che chi sale sui nostri aerei abbia sempre la migliore esperienza di volo possibile. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto un aeroplano di questo genere”.

“Per quanto riguarda le destinazioni di Neos – ha annunciato Stradiotti – l’anno scorso abbiamo lanciato il Vietnam. Quest’anno a partire da dicembre cominciamo con il Myanmar (dal 1989 nome ufficiale dello Stato tradizionalmente noto come Birmania, situato nell’Asia sud-orientale, nel versante occidentale dell’Indocina, n.d.r.) e quindi nuovi punti che da tanto tempo non sono serviti con voli diretti dall’Italia. Li attiveremo uno alla volta, principalmente in collaborazione con il Gruppo Alpitour, di cui Neos è appunto parte”.

La tecnologia e il comfort del 787-900 Dreamliner, simbolo del rinnovamento progressivo della flotta Neos, sono gli aspetti su cui la punta maggiormente la compagnia, come tutti i numerosi vettori del mondo che hanno in linea o soltanto ordinato il Dreamliner, prodotto dalla Boeing in tre distinte versioni, “800”, “900” e “1000”, per soddisfare le diverse esigenze delle aerolinee: migliori prestazioni, innovativi sistemi di illuminazione in cabina, pressurizzazione e umidificazione ottimali per un più alto confort dei passeggeri, oltre a eccellente economicità di gestione e di rispetto per l’ambiente.