Neodecortech prepara il passaggio sull’MTA

(Teleborsa) – Neodecortech S.p.A. prepara la transizione dall’AIM Italia all’MTA di Borsa Italiana. La società a capo del Gruppo italiano leader nella produzione di carta decorativa per l’interior design, quotata sull’AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dal 26 settembre 2017, rende noto che, in data odierna il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato, inter alia, di approvare il progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario (MTA), eventualmente segmento STAR ricorrendone i presupposti, e di sottoporre lo stesso all’approvazione della prossima assemblea degli azionisti.

L’operazione di transizione dal sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia al mercato MTA ha come fine quello di consentire alla Società di beneficiare di una maggiore liquidità del titolo e, per l’effetto, di un maggiore interesse da parte del mercato e degli investitori istituzionali, nonché di una maggiore visibilità sui mercati di riferimento nazionali ed internazionali, con conseguenti ulteriori vantaggi in termini di posizionamento competitivo.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare il nuovo piano industriale per il periodo 2020-2022 e di sottoporre all’approvazione dell’assemblea straordinaria della Società alcune modifiche allo statuto sociale al fine di adeguarsi alle best practice di mercato in tema di offerta pubblica di acquisto.