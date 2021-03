Neodecortech, Borsa Italiana dispone ammissione su segmento STAR

editato in: da

(Teleborsa) – Neodecortech, società attiva nel campo dell’interior design e fin ad oggi quotata al MTA, ha reso noto che Borsa Italiana ha disposto l’ammissione sul segmento STAR, come richiesto ieri dalla società.

La data di inizio delle negoziazioni nel segmento STAR è prevista per il 15 marzo. Neodecortech ha incaricato BPER Banca in qualità di specialist. Contestualmente, la società ha conferito l’incarico di Investor Relations Manager all’amministratore delegato Luigi Cologni, che svolgerà la sua funzione con in supporto della società KT&Partners.