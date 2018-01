Neodecortech avvia programma acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) – Consiglio di Amministrazione di Neodecortech ha deliberato di avviare un programma di acquisto e vendita di azioni proprie.

Gli acquisti, si legge in un comunicato, potranno avvenire in una o più soluzioni e avere ad oggetto un numero massimo di azioni proprie che, tenuto conto anche delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o dalle società dalla stessa controllare, non sia complessivamente superiore al limite del 5% del capitale sociale.

L’acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 7% e non superiore nel massimo del 7%al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente per un controvalore massimo di complessivi 500.000 euro.