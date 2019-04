Nel 2022 la metropolitana a Napoli Capodichino

editato in: da

(Teleborsa) – L’Aeroporto di Napoli Capodichino sarà servito dalla linea metropolitana cittadina a partire dal 2022 e la stazione terminale farà parte della linea 1. La sua denominazione sarà Capodichino-Aeroporto, Il progetto della stazione consentirà di ridisegnare l’intera architettura di accesso allo scalo, con un’ampia copertura che consentirà di sfruttare al massimo la luce naturale, percorsi pedonali tutto al coperto e una rete stradale che agevolerà i flussi veicolari e sarà collegata ai parcheggi preesistenti. I rendering del progetto di collegamento dell’aeroporto di Capodichino alla linea metropolitana regalano idee e immagini decisamente gree.

Nel frattempo, a partire da gennaio 2020, saranno consegnati i nuovi treni della linea 1 della metro di Napoli e entro dicembre 2020 dovrebbero entrare in servizio 20 muovi convogli, in costruzione presso la società spagnola CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles nella città di San Sebastian. I treni saranno più lunghi dei vagoni gialli attualmente in servizio e dotati di aria condizionata e wi-fi. Quando tutti i 20 nuovi convogli saranno operativi, ci sarà un treno ogni 4 minuti in stazione.

(Foto: Rendering metro Capodichino-Aeroporto)