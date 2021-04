Nel 2021 ci sono 660 miliardari in più nel mondo, Bezos resta il più ricco

editato in: da

(Teleborsa) – Nel 2021 nel mondo ci sono 660 miliardari in più rispetto all’anno precedente: sono infatti 2.755 per un valore complessivo di 13.100 miliardi di dollari, 8mila in più rispetto a quanto registrato nel 2020. Sono alcuni dei numeri emersi dalla 35esima classifica annuale dei super ricchi di Forbes. I nomi nuovi della lista sono stati 493 – uno ogni 17 ore – di cui 210 da Cina e Hong Kong, 98 dagli Stati Uniti.

Il più ricco del mondo è ancora Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, con 177 miliardi (+64 miliardi rispetto l’anno scorso), seguito da Elon Musk che grazie alla crescita di Tesla sui mercati finanziari in un anno ha scalato la classifica ed è passato da un patrimonio di 24,6 miliardi (32esima posizione) a uno da 151 miliardi di dollari. Al terzo posto si conferma il magnate del lusso Bernard Arnault, raddoppiando in un anno la sua ricchezza da da 76 a 150 miliardi di dollari.

Leonardo del Vecchio è l’uomo più ricco d’Italia (62esima posizione) con un patrimonio di 25,8 miliardi di dollari mentre Giovanni Ferrero (40esimo) vanta un patrimonio da 35,1 miliardi ma è “ufficialmente” il più ricco del Belgio dove ha ora la residenza.