Nel 2019 profitti in crescita per compagnie aeree

editato in: da

(Teleborsa) – La IATA (International Air Transport Association), l’Associazione che rappresenta il settore del trasporto aereo mondiale, prevede per il 2019 un trend generalmente positivo per le compagnie aeree che, secondo una stima, dovrebbero generare profitti per 35,5 miliardi di dollari rispetto ai 32,3 miliardi del 2018.

A trainare il mercato degli utili saranno i vettori nordamericani. L’equazione che vede la crescita dei passeggeri e quella contestuale dei profitti non sarà sempre rispettata, sia per il peso delle tasse, sia per la variabile legata al costo del carburante. Quest’ultima voce continua a risultare fortemente penalizzante per le compagnie aeree africane, impegnate a raggiungere il load factor medio del 60% che rappresenta l’obiettivo minimo per assicurarsi il break even.

Quanto agli utili netti nel settore del trasporto aereo in Africa, il 2019 è destinato a segnare ancora un calo, per il quarto anno consecutivo, previsto nella misura dello 0.3%.