Negozi chiusi la domenica, gongola l’online

(Teleborsa) – Il Codacons boccia la proposta di legge M5S-Lega sulle chiusure domenicali dei negozi Una proposta che – sottolinea l’associazione in una nota ufficiale- favorirà l’e-commerce, avrà ricadute negative su occupazione e Pil e, infine, introdurrà il caos e pesanti discriminazioni tra Comuni: “Tra i 12 e i 19 milioni di italiani fanno acquisti la domenica, e i giorni festivi rappresentano per loro l’unica occasione per dedicarsi allo shopping e alle compere”.

GONGOLA L’ONLINE – “Il settore delle vendite online, che nel 2017 ha registrato nel nostro paese un business pari a 23,6 miliardi di euro, sarà l’unico a beneficiare delle chiusure domenicali dei negozi, con un incremento del giro d’affari pari a +2,7 miliardi di euro solo nel primo anno e come effetto diretto di un eventuale divieto di apertura nei giorni festivi per gli esercizi tradizionali. Non solo.

La proposta di legge M5S-Lega creerà il caos nel settore del commercio e creerà disparità di trattamento inaccettabili a danno dei consumatori a seconda del comune di residenza“, si legge ancora nella nota.