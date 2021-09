NB Aurora perfeziona acquisto 47% di Farmo

(Teleborsa) – NB Aurora ha perfezionato l’acquisto, attraverso il veicolo NB Aurora Holding e il veicolo FF Club (interamente controllato dalla stessa NB Aurora Holding), di una quota pari al 47% di Farmo Holding, socio unico di Farmo, in esecuzione del contratto di compravendita sottoscritto lo scorso 30 luglio 2021.

Fondata nel 2000 dall’attuale Presidente Remo Giai, Farmo è attiva nello sviluppo e produzione di alimenti “better for you”, gluten free, plant based, high protein e keto friendly, e produce interamente nel sito produttivo a Casorezzo, in provincia di Milano, dove operano circa 80 persone. Nel 2020 l’azienda ha realizzato ricavi per circa 20 milioni di euro (+35% circa rispetto all’anno precedente).



A partire da oggi, 22 settembre 2021 e per 18 mesi successivi, NB Aurora Holdings avrà il diritto di sindacare, in una o in più tranche, una partecipazione di minoranza del veicolo FF Club (e indirettamente di Farmo Holding).