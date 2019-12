NB Aurora investe in PHSE. Accordo co-investimento con Eddy De Vita

editato in: da

(Teleborsa) – NB Aurora ha sottoscritto in un accordo vincolante di co-investimento con il manager e imprenditore Eddy De Vita (ex Presidente e Amministratore Delegato di DHL Supply Chain Italy e Responsabile EMEA della divisione Life Sciences & Healthcare di DHL Supply Chain) per l’acquisizione della quota di maggioranza di PHSE, società attiva nella logistica per il settore farmaceutico, tramite una società veicolo (Newco).

PHSE è stata ceduta dai tre soci fondatori – Andrea e Carlo Cerchia e Gianluca Meneguzzi – che hanno poi reinvestito nell’azienda, rilevando il una quota del 30%.

L’accordo di co-investimento prevede in particolare che, a fronte di un investimento di circa 16 milioni di euro (integralmente finanziato con mezzi propri), NB Aurora arrivi a detenere indirettamente il 30,8% di Newco.

Fin dalla sua nascita nel 2002, PHSE si è focalizzata sulla gestione logistica di studi clinici (clinical trials), per poi specializzarsi nel trasporto a temperatura controllata per il segmento 2-8 C di prodotti farmaceutici, biotech e di campioni biologici a servizio del

canale ospedaliero. L’azienda, con un fatturato consolidato di circa 30 milioni di euro, controlla oggi il 50% del mercato domestico, con 12 Hub e circa 300 dipendenti.

Eddy De Vita, grazie alla significativa esperienza manageriale ed imprenditoriale maturata nel settore della logistica farmaceutica, avendo tra l altro creato e sviluppato il Gruppo Pharma Logistics, successivamente ceduto al Gruppo DHL, ricoprirà la carica di presidente esecutivo di PHSE.

La strategia di sviluppo del business, che verrà implementata sia a livello organico sia attraverso acquisizioni, prevede anche di ampliare la piattaforma internazionale di PHSE, già presente a New York, Londra/Heathrow e a Singapore. Graham Inglis, già Presidente

Globale Life Sciences & Healthcare di DHL Supply Chain e Chef Investment Officer per tutta la divisione supply chain a livello globale, entrerà a far parte del board di PHSE e supporterà lo sviluppo estero dell azienda.