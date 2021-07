NB Aurora e F&P4BIZ sottoscrivono aumento di capitale di BluVet

editato in: da

(Teleborsa) – NB Aurora, quotata sul mercato MIV – Segmento Professionale e specializzata nell’acquisire partecipazioni di minoranza in PMI italiane di eccellenza non quotate, e il veicolo di investimento controllato da F&P4BIZ hanno concluso un’operazione di aumento di capitale in BluVet, gruppo attivo in Italia nell’acquisto e nella gestione di cliniche veterinarie.

L’aumento di capitale prevede l’immissione di ulteriori 7 milioni di euro di capitale nella società, di cui 4,9 milioni di pertinenza di NB Aurora, per il tramite del veicolo interamente controllato Blu Club Srl e facendo ricorso esclusivamente a mezzi propri, ed 2,1 milioni di F&P4BIZ. L’operazione, spiega una nota, s’inserisce nell’ambito del programma di aumenti di capitale fino a un massimo di 27 milioni di euro da parte dei due sponsor (di cui fino a massimi 19 milioni circa per NB Aurora) previsti all’acquisto della quota di controllo a dicembre 2020.

“L’operazione di aumento di capitale che annunciamo oggi intende rafforzare il nostro impegno a sostegno del progetto di BluVet che riteniamo abbia importanti margini di sviluppo all’interno del panorama delle cure veterinarie in Italia, dove l’offerta attuale non riesce ancora a soddisfare in modo efficace la domanda di una sempre maggiore qualità nei servizi offerti, in un mercato, quello del petcare, che si sta confermando in forte crescita anche nel 2021 – ha commentato Patrizia Micucci, Managing Director di NB Aurora – L’importante pipeline di acquisizioni per i prossimi mesi ci conferma l’esistenza di una forte spinta verso un consolidamento del settore dei servizi veterinari, che oggi si presenta ancora estremamente frammentato, con numerose cliniche di piccole-medie dimensioni”.