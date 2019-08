Navigator, Anpal pronta a firmare accordo dopo sciopero dei lavoratori in Campania

editato in: da

(Teleborsa) – I navigator della Campania hanno iniziato lo sciopero della fame.

I vincitori del concorso stanno protestando in questi giorni contro la decisione del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che non ha firmato la convenzione con Anpal Servizi, necessaria affinché i navigator possano iniziare il loro percorso formativo e lavorativo, passaggio questo indispensabile per dare il via al ‘Patto per il lavoro’, che costituisce la fase due delle legge sul Reddito di Cittadinanza.

La mancata contrattualizzazione dei navigator e venuto meno il loro inserimento nei Centri per l’impiego regionali ha, di fatto, bloccato la fase due del Reddito di Cittadinanza che in Campania coinvolge oltre 170 mila famiglie.

Il Presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca ha commentato: “In relazione alla vicenda dei Navigator si esprime tutta la nostra comprensione. Si rileva tuttavia che la scelta dell’interlocutore è sbagliata. La Regione Campania non c’entra nulla con la vicenda in questione. Com’è noto tale vicenda è stata promossa e gestita direttamente ed esclusivamente dall’Agenzia nazionale per il lavoro Anpal, dipendente dal Ministero del Lavoro, che ha dato vita a una selezione nazionale (non un concorso come erroneamente viene detto)”.

“È evidente che va indirizzata ad Anpal ogni richiesta di soluzione del problema, che è stato creato da tale Agenzia – ha continuato il Presidente – La Regione Campania sollecita l’Anpal ad affrontare la questione in tempi rapidi e sollecita ancora una volta ad operare per la stabilizzazione dei precari che già lavorano in Anpal”.

Successivamente, in relazione alla vicenda, l’Anpal ha reso noto che è pronta “per firmare i contratti, non appena la Regione si renderà disponibile a firmare la relativa convenzione, al pari di tutte le altre Regioni”. In una nota l’Agenzia per le politiche attive del lavoro ha sottolineato che “l’accordo in conferenza Stato-Regioni dello scorso aprile, sottoscritto anche dalla Regione Campania, prevede infatti che i navigator svolgano la propria attività di assistenza tecnica presso i centri per l’impiego previa sottoscrizione delle convenzioni bilaterali tra Anpal Servizi e ogni singola Regione”.

Quanto ai precari l’Anpal ha ricordato in fine che “è stato delineato un piano industriale che prevede l’assunzione in forma stabile di circa 400 lavoratori”.

Regione e Anpal, dunque, si sono espresse per difendere le loro posizioni ma, di fatto, sui tempi di intervento poco – di certo – hanno detto, né tanto meno sono state date risposte certe ai vincitori del concorso.