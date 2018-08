Nave Diciotti, ispezione medica a bordo: “Sbarco immediato per 16 migranti, 2 casi di sospetta tubercolosi”

editato in: da

(Teleborsa) – Sbarco immediato per 16 migranti dalla nave Diciotti: si tratta delle donne ancora a bordo (11) e cinque uomini, di cui due con sospetta tubercolosi. È questo l’esito dell’ispezione compiuta in mattinata dagli ispettori del ministero della Salute e dei medici dell’Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e regionali, che hanno anche portato materassini, tappetini, tende e materiale per l’igiene intima.

Ci sarebbe, a quanto si è appreso, l’ok anche del ministero dell’Interno.

MANIFESTAZIONE NEL POMERIGGIO – Alle 17 di questo pomeriggio è prevista una manifestazione di protesta della Rete antirazzista, di Legambiente e dei sindacati contro il trattenimento degli immigrati.