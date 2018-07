NATO, gli USA battono cassa. Trump chiede raddoppio spese militari

editato in: da

(Teleborsa) – Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha invitato i Paesi dell’Alleanza Atlantica a rispettare fin da subito e, non al 2024 come fissato in precedenza dal gruppo, l’impegno di destinare il 2% del PIL alle spese per la difesa, per poi portarle al 4%.

“Tutte le nazioni Nato devono rispettare il loro impegno del 2%, e questo deve alla fine salire al 4%”. L’invito è arrivato via Twitter prima dell’inizio del secondo giorno di summit a Bruxelles dove sono presenti i vari capi di Stato e di Governo.

L’ATTACCO ALLA GERMANIA

Ma dietro l’attacco USA agli europei, l’obiettivo sembra soprattutto la Germania, accusata di pagare troppo poco per la sua Difesa. “Questi Paesi hanno iniziato ad aumentare le loro spese per la difesa da quando io sono presidente – ha scritto Trump su Twitter – ma la Germania spende l’1% e gli Stati Uniti il 4%, e l’Europa beneficia della NATO molto di più degli Stati Uniti”.

Poi, il riferimento all’accordo fra Mosca e Berlino per il gasdotto Nordstream: “Berlino – afferma il presidente americano – è totalmente controllata dalla Russia”.

LA PROPOSTA ITALIANA

“Gli investimenti italiani per la sicurezza cibernetica a livello nazionale siano compresi nel 2% di spese per la difesa”. Questa la proposta che il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha fatto a nome del Governo italiano al summit NATO.