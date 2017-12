Natale, tredicesime in arrivo. Meno italiani la useranno per tasse e bollette

(Teleborsa) – Quattro italiani su dieci (39%) che ricevono la tredicesima la destineranno alle spese di Natale, mentre il 34% al pagamento di tasse, mutui, rate e bollette, il 19% al risparmio e il resto ad altro.

E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè sul comportamento di spesa dei circa 33 milioni di italiani nel giorno in cui inizia il pagamento della tredicesima in busta paga.

Si tratta di un importo complessivo stimato in circa 36 miliardi di euro, in leggero aumento rispetto al 2016.

L’Italia – sottolinea la Coldiretti – si classifica al terzo posto tra i Paesi Europei dove si spende di più per il Natale, preceduta solo da Spagna con 632 euro e Gran Bretagna con 614 euro. La spesa media per le festività di fine anno in Italia, risulta superiore del 19% rispetto ai 445 euro della media in Europa dove in fondo alla classifica c’è la Polonia con 258 euro a famiglia.