Natale e Capodanno su Thello nelle nuove cabine letto Premium tra Italia e Francia

(Teleborsa) – Prender sonno a Venezia o Milano e aprire gli occhi all’ombra della Torre Eiffel è il finora inappagato sogno dei molti che hanno la Francia e in particolare Parigi nel cuore. Così come raggiungere di giorno i principali centri della Costa Azzurra e della Provenza con confortevole rapidità. E per chi sceglie la notte per viaggiare, anche “piacevoli novità” e gradito “omaggio”, proprio per le vacanze di Natale e Capodanno.

Thello, compagnia ferroviaria interamente controllata da Trenitalia, offre infatti per le feste natalizie particolari combinazioni per arrivare in Francia direttamente appunto da Venezia e Milano.

Si viaggia su “Treno Notte” da soli o, meglio, in compagnia in compartimento da 4 o 6 cuccette o nella più comoda cabina letto, individuale, o per 2/3 persone: da Venezia Santa Lucia (p. 20.17) e Mestre (p. 20.29) o da Milano Centrale (p. 23.13) con sosta a Digione (a. 6.43) e destinazione Parigi (a. 9.55).

E non è tutto. Su questo collegamento per viaggiatori e turisti diretti a Digione e Parigi è pronta la sorpresa: Thello offre le nuove cabine letto Premium, con bagno privato (doccia e WC), quattro per ogni treno. Per i viaggi programmati durante le vacanze di Natale e fino al 31 dicembre incluso, la cabina Premium è disponibile allo stesso prezzo della cabina Standard.

Per chi sceglie di viaggiare con Thello fra Venezia e Parigi a bordo treno è previsto anche un servizio di ristorazione. Per i viaggi in programma nel periodo di Capodanno un concerto live allieterà la cena dei passeggeri: il 30 dicembre nel viaggio da Venezia a Parigi, e il Primo gennaio fra Parigi e Venezia.

Per coloro che preferiscono la comodità del proprio compartimento, il bar è aperto per tutta la durata del viaggio, un servizio di vendita viaggiante è attivo sia alla sera e sia al mattino. La presenza di un agente di sicurezza durante tutto il tragitto assicura una maggiore tranquillità dei passeggeri.

In treno giorno da Milano – con fermate a Pavia, Genova, Savona e Montecarlo – Thello collega l’Italia giornalmente alla Costa Azzurra (Nizza) e alla Provenza, raggiungendo Marsiglia. Sono previste infatti tre corse giornaliere fino a Nizza, con un prolungamento fino a Marsiglia.