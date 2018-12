Natale con la valigia in mano: 18 milioni di italiani in viaggio

editato in: da

(Teleborsa) – Ogni occasione è buona per prendere la valigia e staccare la spina per qualche giorno. Quale migliore occasione del Natale che per molti italiani da sempre fa rima con vacanza.

Saranno diciotto milioni i connazionali che si regaleranno qualche giorno di relax durante le prossime festività natalizie. Quasi l’8% in più del 2017. E con una maggiore propensione alla spesa del 10% circa. Lo rivela un’indagine condotta dal Centro studi della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa.

Numeri in crescita a tutto tondo visto che ad aumentare sarà anche la spesa. Nel complesso, l’esborso complessivo degli italiani per le vacanze delle prossime festività sarà di 5,8 miliardi, con una crescita del 13,5% rispetto a dodici mesi fa.