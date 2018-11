Natale, budget di 200 euro a famiglia per i regali

editato in: da

(Teleborsa) – Con offerte, promozioni nelle vie e nei centri degli acquisti già addobbati per le feste prende via nel weekend lo shopping natalizio degli italiani che destineranno quest’anno ai regali un budget complessivo di 216 euro a famiglia, in aumento di circa il 4% rispetto allo scorso anno.

La spesa in regali degli italiani per feste di fine 2018 è superiore del 10% ai 197 euro a famiglia che si spendono in media in Europa, dove gli inglesi sono al vertice della classifica con una spesa di 341 euro a famiglia e in fondo ci sono i polacchi con appena 124 euro.

E’ la fotografia scattata da una analisi della Coldiretti sui consumi di Natale, sulla base della Xmas Survey della Deloitte.

Con circa 1/3 degli italiani che compra i regali da mettere sotto l’albero entro novembre anche in Italia si è diffusa la tendenza a fare gli acquisti di Natale in anticipo per avvantaggiarsi dei prezzi più convenienti proposti da molti esercizi sotto forma di offerte speciali o per non dovere affrontare le lunghe file che caratterizzano il momento clou dello shopping delle festività.

Si conferma anche una spinta verso regali utili e all’interno della famiglia, tra i parenti e gli amici si preferisce scegliere oggetti o servizi a cui non è stato possibile accedere durante l’anno.

Tra i regali più gettonati, tecnologia, abbigliamento, libri, prodotti di bellezza e l’enogastronomia anche per l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola, che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e i profumi della tradizione.